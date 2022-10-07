СБУ каже, що знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував Ілля Кива

Служба безпеки повідомила, що під час спецоперації у Києві нейтралізувала кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії ОПЗЖ.

«Під час обшуків у зловмисників виявлено вогнепальну зброю та набої до неї. Учасники банди входили до громадського об’єднання «Патріоти за життя», яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України. До втечі нардепа в РФ ці «патріоти» виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб.

«Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери. За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових «прибутків». Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині», – кажуть в СБУ.

Повідомляється, що у межах кримінального провадження планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сам Кива публічно не коментував справу. Він виїхав з України перед початком широкомасштабної військової агресії Росії.

3 березня Іллю Киву, якого ОПЗЖ назвали «провокатором», офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя». 15 березня Верховна Рада Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.