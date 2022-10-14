CNN: SpaceX просить Пентагон заплатити за Starlink для України

Компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Міністерства оборони Сполучених Штатів із проханням профінансувати надання Україні допомогу терміналами Starlink. Про це повідомляє американський канал CNN 13 жовтня із посиланням на листа, який редакція має в своєму розпорядженні.

Згідно з листом, який цитують журналісти, компанія стверджує, що не може більше фінансувати цю допомогу самотужки. Вона просить Пентагон взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду та армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.

За даними каналу, компанія надіслала листа ще у вересні.

«Ми не в змозі надалі жертвувати термінали Україні та фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу», – йдеться в листі директора продажів.

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Як повідомляє канал, серед інших документів SpaceX надіслала Міноборони США запит від головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на майже 8 тисяч терміналів.

Документи також нібито містять висновки зовнішнього консультанта, згідно з якими SpaceX має «ухвалювати надзвичайно важкі рішення», тому що навряд чи має фінансову спроможність надати додаткові термінали.

SpaceX, як повідомляє CNN, не відповіла на запити щодо коментарів. Представник Пентагон Боб Дітчі сказав журналістам, що Міноборони «продовжує співпрацювати з бізнесом, аби шукати рішення для збройних сил України у протидії брутальній і неспровокованій агресії Росії». Він не надав інших деталей.

Згідно з листом Залужного, зафіксованого в реєстрі закордонних агентів США FARA і датованого 5 серпня, головнокомандувач ЗСУ вказував на «ключову роль» Starlink у забезпеченні надійного зв’язку для військових. Він також висловлював бажання розширити застосування терміналів на тактичному рівні, що вимагало б збільшення їхньої кількості.

Очільник SpaceX Ілон Маск заявив 7 жовтня, що надання Starlink Україні коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.