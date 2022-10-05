Російська космонавтка увійшла до складу місії NASA до МКС, запущеної зі Сполучених Штатів

Екіпаж у складі трьох астронавтів і космонавтки з Росії стартував зі Сполучених Штатів 5 жовтня у рамках п’ятимісячної місії на Міжнародну космічну станцію.

Це перший запуск космонавта (як зазвичай називають астронавтів із Росії) зі США за останні 20 років. Він відбувся на тлі загального міжнародного бойкоту Росії після вторгнення до України 24 лютого.

Запуск відбувся з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, на ракеті компанії SpaceX.

Росіянка Анна Кікіна долучилася до Коїчі Вакати, астронавта від Японського космічного агентства, та представників NASA: полковниці морської піхоти Ніколь Манн і капітана ВМС США Джоша Кассади.

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Ваката єдиний у команді, хто має досвід польотів у космос – це його п’ятий політ. Манн після досягнення орбіти повідомила, що запуск пройшов успішно.

Кікіна – п’ята росіянка, яка полетіла в космос – замінить Френка Рубіо з NASA, який стартував на космічну станцію два тижні тому з Казахстану на борту ракети «Союз».

За словами Кікіної, вона була здивована тим, що її відібрали для цього обміну після «багатьох випробувань і перешкод» протягом десяти років навчання.

Що стосується війни в Україні, Манн заявила журналістам, що всі четверо нібито залишили політику та особисті переконання осторонь.

«Це дійсно круто, як спільна місія космічної станції просто миттєво об’єднує нас», – сказала вона.

Екіпаж має прибути на космічну станцію 6 жовтня. Він повернеться на Землю лише в березні. Ця місія замінить американо-італійську команду, яка прибула на МКС у квітні.

Нещодавно космічні агентства погодилися помінятися місцями на своїх рейсах до МКС, щоб забезпечити постійну присутність США та Росії на борту станції.