У США помер піонер пошуку позаземних цивілізацій Френк Дрейк

Піонер пошуку позаземних цивілізацій, американський астроном Френк Дрейк помер на 93-му році життя у своєму домі в Каліфорнії. Про це повідомив сайт інституту SETI.

Вчений розробив і реалізував першу спостережну програму пошуку радіосигналів від розумних інопланетних цивілізацій та був співавтором послань від людства, які США направили у далекий космос у 1970-тих роках. Розроблена ним наукова формула визначення числа розумних цивілізацій у Галактиці, з якими людство могло б встановити контакт, вважається однією з найвідоміших у науково-популярній спільноті.

Дрейк навчався на інженера-електронника, зацікавився астрономією, а після курсу лекцій українсько-американського вченого Отто Струве – можливістю вивчення позаземного життя. Захистивши дисертацію з радіоастрономії, наприкінці 50-х років американець розробив дослідницьку програму для 26-метрового радіотелескопа у Національній радіоастрономічній обсерваторії у Західній Віргінії.

Телескоп протягом кількох тижнів спостерігав за близькими до Сонячної системи зірками Тау Кіта та Епсілон Ерідана у пошуках радіовипромінювання, яке могло б належати розумній цивілізації. Дрейк сформулював теорему, яка пов’язує кількість готових до контакту позаземних цивілізацій у галактиці з сімома параметрами, п’ять із яких залежать лише від законів фізики, і два – від результатів розумної діяльності.

У 1970-ті Дрейк, спільно з астрономом Карлом Саганом, був автором послань у далекий космос з інформацією про людство, його наукові знання та Сонячну систему. Чотири повідомлення були направлені на позолочених табличках та платівках з американськими зондами «Піонер-10», «Піонер-11», «Вояджер-1» та «Вояджер-2». Ще одне – закодоване в радіосигналі, відправленому у напрямку кульового зоряного скупчення М13 з обсерваторії у Коста-Риці.

Дрейк довгий час був президентом інституту SETI, який займався пошуком сигналів позаземних цивілізацій, вивченням астрономії, астробіології, екзопланет та популяризацією науки.

Пошуки інопланетного життя не мали успіху, але роботи вченого та його колег сприяли відкриттям у радіоастрономії, комп’ютерній науці, біології та інших наукових сферах. Він був одним із перших дослідників радіаційних поясів Юпітера та атмосфери Венери. Його роботи надихнули покоління астрономів та астрофізиків у всьому світі.