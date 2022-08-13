SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила про запуск нової партії супутників Starlink на орбіту. За повідомленням, запуск відбувся вдень 12 серпня за Тихоокеанським часом (вночі проти 13 серпня за Києвом).

«Falcon 9 запустив 46 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу 4 East на військово-повітряній базі Ванденберг у Каліфорнії», – йдеться в заяві.

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У компанії уточнюють, що це вже 10-й політ цього прискорювача першого ступеня ракети Falcon 9, зокрема, другий – для запуску місій Starlink.

Starlink – система американської компанії SpaceX, що надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. У лютому власник компанії Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.