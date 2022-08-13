Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink

Ілюстраційне фото. Запуск супутників Starlink з космічної бази на мисі Канаверал, квітень 2022 року

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила про запуск нової партії супутників Starlink на орбіту. За повідомленням, запуск відбувся вдень 12 серпня за Тихоокеанським часом (вночі проти 13 серпня за Києвом).

«Falcon 9 запустив 46 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу 4 East на військово-повітряній базі Ванденберг у Каліфорнії», – йдеться в заяві.

Читайте також: Starlink: як супутниковий інтернет Ілона Маска допомагає у відсічі агресії Росії

У компанії уточнюють, що це вже 10-й політ цього прискорювача першого ступеня ракети Falcon 9, зокрема, другий – для запуску місій Starlink.

Starlink – система американської компанії SpaceX, що надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. У лютому власник компанії Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG