NASA скасувала другу спробу запуску ракети на Місяць

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) скасувало другу спробу запустити тестову ракету на Місяць, яка мала відбутися 3 вересня у рамках програми Artemis-1.

Запуск скасували після того, як незадовго до старту виявили нове протікання палива. Стартова команда намагалися усунути несправність, але дві спроби це зробити зазнали невдачі.

У NASA спочатку планували старт 29 серпня, але його скасували після того, як спроби привести один із чотирьох двигунів ракети до належного температурного діапазону, виявилися невдалими.

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NASA намагається відправити капсулу екіпажу на ракеті в політ навколо Місяця, аби розробити план нової висадки людини на супутник crew у 2025 році.

Під час програми NASA «Аполло» на Місяці висаджувалися 12 астронавтів, востаннє – в 1972 році.

Поточна програма Artemis спрямована на встановлення тривалої присутності людини на поверхні Місяця – можливо, в якості тренувального полігону для можливої подорожі на Марс.