У NASA на 3 вересня призначили нову спробу запуску ракети на Місяць

У американському аерокосмічному агенстві NASA повідомили, що здійснять другу спробу запустити свою ракету на Місяць 3 вересня після того, як тестовий політ на початку тижня був скасований.

Безпілотна місія Artemis-1 наблизить США до повернення астронавтів на Місяць через п’ять десятиліть після того, як люди востаннє ступали на поверхню Місяця.

У NASA спочатку планували старт 29 серпня, але його скасували після того, як спроби привести один із чотирьох двигунів ракети до належного температурного діапазону, виявилися невдалими.

Нова спроба запуску призначена орієнтовно з 21:17 за Києвом.

Метеоролог запуску сказав, що ймовірність дощу чи грози в день запуску становить 60%.

Artemis-1 призначений для випробування 98-метрової ракети Space Launch System і капсули для екіпажу Orion, яка розташована зверху. Він буде оснащений манекенами та датчиками для реєстрації прискорення, вібрації та рівня радіації.

Планується, що Artemis-2 виведе астронавтів на орбіту навколо Місяця без висадки. А вже Artemis-3 та його екіпаж планують приземлити на поверхню Місяця не раніше 2025 року.