Росія погрожує припиненням роботи Міжнародної космічної станції через санкції Заходу

Керівник російської космічної агенції «Роскосмос» Дмитро Рогозін погрожує країнам Заходу розірвати нормальні відносини у роботі на Міжнародній космічній станції (МКС) та над іншими спільними космічними проєктами, якщо з Росії не знімуть санкції за вторгнення в Україну. Про це він написав у серії твітів, оприлюдненій 2 квітня.

Рогозін заявив, що мета санкцій Заходу – «вбити російську економіку і ввести наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну на коліна». Він додав, що «у них це не вийде, але наміри зрозумілі».

«Тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами на Міжнародній космічній станції (МКС) та іншими проєктами можливе лише за повного та беззастережного зняття незаконних санкцій», – написав Рогозін.

Він додав, що пропозиції «Роскосмосу» щодо припинення співпраці на МКС із космічними агенціями США, Канади, Євросоюзу та Японії найближчим часом будуть донесені до російської влади.

Європейське космічне агентство заявило в березні, що тимчасово зупиняє співпрацю з «Роскосмосом» щодо місії марсохода ExoMars для пошуку ознак життя на поверхні Марса. Також британська супутникова компанія OneWeb заявила, що уклала контракт зі SpaceX Ілона Маска на відправку своїх супутників на орбіту. Це сталося після того, як 4 березня було скасовано запуск 36 супутників з російського космодрому Байконур у Казахстані через вимоги, висунуті Москвою.

Від листопада 2000 року МКС функціонує як орбітальна лабораторія на висоті 227 морських миль (420 кілометрів) над Землею, а також як домівка для змінних екіпажів астронавтів і космонавтів.