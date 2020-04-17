Троє членів американсько-російської команди МКС повернулися на Землю

Двоє американських бортмеханіків Джесіка Мейр та Ендрю Морґан, а також російський космонавт Олег Скрипочка повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції, повідомляє російське агентство «Роскосмос» 17 квітня.

Капсула з космонавтами приземлилася в Казахстані. Скрипочка та Мейр провели на орбіті 205 днів, Морґан – 272 дні.

Через обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією, членів екіпажу доправили одразу до космічного комплексу Байконур поблизу міста Кизилорда замість традиційної вітальної церемонії в місті Караганда.

Астронавти-американці вилетять з Кизилорди до Х’юстона літаком космічного агентства США NASA, а Скрипочка повернеться до Росії.

Космонавтів на МКС замінили представник Сполучених Штатів Крістофер Кессіді та росіяни Анатолій Іванішин та Іван Ваґнер. Вони прибули на станцію 10 квітня.

Перед тим вони провели місяць на карантині, щоб виключити зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Космічна станція перебуває у 400 кілометрах на Землею. Астронавти там здійснюють наукові експерименти.