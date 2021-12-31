Білий дім схвалив подовження діяльності МКС до 2030-го – NASA

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена хоче подовжити діяльність Міжнародної космічної станції до 2030 року, повідомила пресслужба Національної адміністрації з питань аеронавтики та космосу (NASA) США із посиланням на очільника відомства Білла Нельсона 31 грудня.

За його словами, адміністрація Байдена та віцепрезидентки Джоан Гарріс заявила про готовність подовжити операції на МКС до 2030 року та працювати з міжнародними партнерами США в космічній галузі, аби забезпечити «продовження новаторських досліджень, які здійснюються в цій унікальній орбітальній лабораторії до кінця поточного десятиліття».

Читайте також: Китай: супутники SpaceX могли зіткнутися з космічною станцією

Нельсон, зокрема, висловив надію, що робота МКС дозволить прокласти шлях до висадки перших людей на Марсі.

«Коли все більше й більше країн активні в космічній галузі, як ніколи важливо, щоб Сполучені Штати продовжували бути провідником світу в створенні міжнародних альянсів та моделюванні правил і норм для мирного та відповідального використання космосу», – заявив очільник NASA.

Міжнародна космічна станція – пілотована космічна станція на орбіті Землі – була запущена в 1998 році. Її модулі належать Росії, Японії, Європейському космічному агентству, Канадському космічному агентству та NASA.