Китай: супутники SpaceX могли зіткнутися з космічною станцією

Китай звинуватив компанію Ілона Маска Space X у тому, що її супутники створили загрозу безпеці китайської космічної станції на навколоземній орбіті.

У ноті генсекретарю ООН Китай вказав на два випадки в липні та жовтні, коли китайській космічній станції довелося маневрувати, аби уникнути зіткнень із супутниками Starlink, які, за даними китайської сторони, робили безладні рухи поблизу станції.

Пекін зауважує, що, відповідно до договору про космос від 1967 року, держави відповідають за дії в космосі як державних, так і приватних компаній, що базуються на їхній території.

SpaceX не коментувала претензій Китаю.

Зараз на орбіті діє близько 1800 супутників Starlink, які надають доступ до швидкісного інтернету майже у двох десятках країн. Компанія має дозвіл від влади США на запуск 12 тисяч супутників.

За словами Ілона Маска, компанії SpaceX потрібно близько 30 тисяч супутників для здійснення планів надання виходу в інтернет практично з будь-якої точки Землі.