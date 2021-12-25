NASA та Європейське космічне агентство запустили потужний телескоп для спостереження за космосом

NASA та Європейське космічне агентство (ЄКА) 25 грудня запустили новий потужний космічний телескоп, який, за словами астрономів, зробить революцію у вивченні походження Всесвіту.

Після технічних затримаок і несприятливої погоди космічний телескоп James Webb запустили на ракеті Arianespace зі стартової бази ЄКА у Французькій Гвіані.

Якщо все піде за планом, телескоп, збудований у США, вагою 6350 кг буде випущений із французької ракети після 26-хвилинного польоту до космосу. Потім він вирушить у місячний політ, щоб вийти на орбіту та розвернутися майже до розмірів тенісного корту.

Сильний вітер та дощ затримали запуск на початку цього тижня через проблеми з електронним зв’язком. Щоб забезпечити безпечні погодні умови 25 грудня, за три години до запуску, запускалась повітряна куля для аналізу атмосфери.

Астрономи та астрофізики десятиліттями чекали на розгортання телескопа вартістю 9 мільярдів доларів. Очікується, що це змінить уявлення вчених про Всесвіт з можливістю подивитися на космос в інфрачервоному спектрі.

Телескоп James Webb попрямує до місця призначення на сонячній орбіті на відстані близько 1,6 мільйона кілометрів – у чотири рази далі, ніж Місяць. Його орбітальний шлях буде підтримувати його у постійній відповідності до Землі, оскільки планета і телескоп обертаються навколо Сонця в тандемі.

Названий на честь голови NASA у 1960-х роках Джеймса Вебба, телескоп приблизно в 100 разів чутливіший, ніж його попередник, космічний телескоп Hubble.

Hubble, якому зараз 30 років, працював в основному в оптичному та ультрафіолетовому діапазонах хвиль і обертався навколо Землі набагато ближче – приблизно за 550 кілометрів – входячи та виходячи з тіні планети кожні 90 хвилин.

Головне дзеркало нового телескопа, що складається з 18 шестикутних сегментів покритого золотом металевого берилію, має більшу світлосилу, ніж телескоп Hubble. Це дозволить астрономам побачити раніше не бачений космос через 100 мільйонів років після Великого вибуху.

Астрономи також очікують, що James Webb дозволить вивчити надмасивні чорні дірки, які, як вважають, займають центри далеких галактик.

Очікується, що астрономічна експлуатація телескопа, яким керуватиме Науковий інститут космічного телескопа в Балтіморі, штат Меріленд, розпочнеться наступного року після того, як він пройде приблизно шість місяців після калібрування своїх дзеркал та інструментів. Орієниовний термін служби телескопа до 10 років.