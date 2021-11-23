NASA запустить місію із захисту Землі від астероїда

NASA, космічне агентство США, має намір запустити в космос супутник, призначений для удару об астероїд і зміни його курсу, у рамках випробувань стратегії в разі, якщо вона колись знадобиться.

22 листопада NASA повідомило, що запуск місії, під час якого буде використана ракета Falcon 9, створена SpaceX Ілона Маска, очікується вранці 24 листопада з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Так званий планетарний захисний зонд отримав назву DART (Double Asteroid Redirection Test).

NASA заявило, що наразі не існує ніяких відомих загроз для Землі. Водночас космічне агентство США каже, що хоче вдосконалити технологію для захисту планети, якщо це колись знадобиться.

Планується, що космічний корабель вдариться об астероїд Діморфос у жовтні 2022 року.

За даними NASA, цей астероїд не становить небезпеки для Землі. Агентство додає, що навіть після удару загрози для планети не буде.

У NASA повідомили, що вартість місії становить близько 330 мільйонів доларів.

Європейське космічне агентство запланувало місію на 2024 рік для вивчення впливу місії NASA.

Вчені виявили близько 27 тисяч астероїдів поблизу Землі.