Росія відправила на МКС перших за 12 років туристів

Росія відправила на Міжнародну космічну станцію перших за 12 років космічних туристів. Ракета-носій «Союз-2.1а» із транспортним кораблем «Союз МС-20» стартувала з космодрому Байконур вранці 8 грудня. Трансляцію запуску вів Youtube-канал «Роскосмосу». За політ туристів держкорпорація отримує вдвічі-втричі менше, ніж їй платили Сполучені Штати за відправку астронавтів.

«Роскосмос» та американська компанія Space Adventures сім разів відправляла туристів на російський сегмент МКС, востаннє вони літали туди у 2009 році. У жовтні Росія відправила на орбіту знімальну групу для зйомок художнього фільму.

Цього разу корабель під командуванням космонавта Олександра Місуркіна доставить на орбіту японського мільярдера та мецената Юсаку Маедзаву та відеорежисера Йозо Хірано. Вони мають провести на МКС 12 днів. На станції вони планують знімати відео для Youtube.

Після 2009 року місця в «Союзах» зайняли американські астронавти, за доставку яких NASA платило «Роскосмосу» приблизно по 80 мільйонів доларів. Наразі їх відправляють на орбіту кораблями приватної компанії SpaceX. Звільнені місця Росія продає, за різними даними, за ціною від 30 до 50 мільйонів доларів.

Черга російських космонавтів, які здійснюють польоти заради наукової роботи, розписана на кілька років уперед.