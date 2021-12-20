Російський космонавт і двоє японських туристів повернулися на Землю після 12 днів на МКС

Російський космонавт Олександр Місуркін і двоє японських космічних туристів повернулися на Землю після 12 днів перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).

Російське космічне агентство оголосило про приземлення в Казахстані 20 грудня.

«Політ «туристичного» космічного корабля «Союз МС-20» завершено», – повідомив Роскосмос.

НАСА також оголосило, що корабель приземлився в Казахстані.

Раніше корабель відстикувався від модуля «Пошук» на Міжнародній космічній станції.

Політ японських туристів – мільярдера-підприємця Юсаку Маедзави і його помічника Йозо Хірано був першим після 12-річної перерви.

«Роскосмос» та американська компанія Space Adventures сім разів відправляла туристів на російський сегмент МКС, востаннє вони літали туди у 2009 році. ​

Після 2009 року місця в «Союзах» зайняли американські астронавти, за доставку яких NASA платило «Роскосмосу» приблизно по 80 мільйонів доларів. Наразі їх відправляють на орбіту кораблями приватної компанії SpaceX. Звільнені місця Росія продає, за різними даними, за ціною від 30 до 50 мільйонів доларів.

Черга російських космонавтів, які здійснюють польоти заради наукової роботи, розписана на кілька років уперед.