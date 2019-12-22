Корабель Starliner успішно приземлився після невдалого запуску

Космічна капсула Starliner компанії Boeing успішно приземлилася на полігоні Missile Range у Нью-Мексико, Сполучені Штати, повідомляє агентство NASA.

«Корабель Starliner торкнувся землі в Нью-Мексико. Це перше в історії приземлення розрахованої на перевезення людей капсули американського виробництва», – зазначили в космічному агентстві.

NASA транслювало приземлення наживо в рамках майже 12-годинної трансляції. Воно відбулося о 7:58 за північноамериканським східним стандартним часом (близько 15 години) за Києвом).

Відкривши люк капсули після приземлення, працівники NASA переконалися, що вона в робочому стані.

«Ракетниця Розі», антропоморфний тестовий пристрій для збору даних, перебуває на місці командира», – повідомляють у агентстві.

Агентство також оприлюднило коментар начальниці експедиції МКС Суніти Вільямс, яка описала приземлення капсули як «немовірне».

«Передусім побачити, як над нею пролітає Космічна станція – це було круто. Побачити хвіст від польоту корабля, як всі його частини починають рухатися, передній і нижній теплозахисні екрани, як відкриваються парашути – це було просто ідеально, в нас тут була прекрасна команда, готова підтримати. Всі були спокійні та радісні. Це було ефектне видовище», – поділилася Вільямс.

Starliner повернувся на Землю після того, як неправильні налаштування завадили йому зістикуватися з Міжнародною космічною станцією.

Корабель мав провести наступний тиждень на МКС в рамках репетиції аналогічного польоту за участі команди космонавтів, запланованого на наступний рік.

Однак невдовзі після відділення від ракети-носія Atlas V двигуни корабля не активувалися, як було заплановано, і це не дозволило йому досягти потрібної висоти, щоб зустрітися з космічною станцією.​

Запуск Starliner на орбіту є ключовим випробуванням для авіакосмічної компанії Boeing, яка змагається з компанією Ілона Маска SpaceX. Гігант авіації намагається відновити здатність NASA до польотів у космос за участю людських екіпажів.