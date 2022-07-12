США оприлюднили перше кольорове фото з телескопа «Джеймс Вебб»

Американське космічне агентство NASA опублікувало першу кольорову фотографію всесвіту, зроблену космічним телескопом «Джеймс Вебб». Унікальну світлину продемонстрували особисто президент США Джо Байден та адміністратор NASA Білл Нельсон під час прямої трансляції з Білого дому.

Перше повнокольорове зображення показує тисячі галактик, включаючи тьмяні об’єкти, що коли-небудь спостерігалися в інфрачервоному діапазоні.

«Це зображення покриває ділянку неба розміром приблизно з крихту піску на відстані витягнутої руки. Це лише крихітний шматочок величезного Всесвіту», – сказав Білл Нельсон.

За даними NASA, «Джеймс Вебб» зробив «найглибшу» фотографію Всесвіту в інфрачервоному зображенні, з найбільшою роздільною здатністю. На знімку показані галактики у тому вигляді, в якому вони існували до 13 мільярдів років тому.

Представлений Байденом знімок лише одна зі зроблених телескопом фотографій. Інші оброблені зображення публіці мають офіційно показати сьогодні, у прямому ефірі з Центру космічних польотів Годдарда під Вашингтоном.

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» був запущений у космос у грудні 2021 року. Це спільний проєкт NASA, Європейського та канадського космічних агентств. Апарат коштував NASA 10 мільярдів доларів. Він розроблявся та готувався до запуску 25 років. При цьому його розрахунковий термін служби – від 5,5 до 10 років. Після цього у нього закінчиться паливо, що не дозволить тримати його на потрібній для роботи орбіті.