Космічний телескоп досяг орбіти на відстані понад 1,6 млн км від Землі – NASA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб», запущений NASA минулого місяця, прибув до пункту спостереження за 1,6 мільйона кілометрів від Землі.

Космічний телескоп запускав свої ракетні двигуни майже п’ять хвилин, щоб вийти на орбіту навколо Сонця в призначеному місці.

24 січня NASA повідомило, що операція пройшла за планом. Диспетчери у Балтіморі, штат Меріленд, також відзначили успішність маневрів.

«Вебб офіційно на місці», – сказав Кіт Перріш, один із менеджерів проєкту «Вебба».

Телескоп ще має пройти кілька інших етапів, включаючи налаштування дзеркал, перш ніж він розпочне вести спостереження в червні.

Місія «Вебба» включає використання інфрачервоних інструментів з високою роздільною здатністю, щоб заглянути на 13,5 мільярдів років тому, до формування галактик після Великого вибуху, коли був створений Всесвіт.

Його місія також передбачає вивчення далеких планет, відомих як екзопланети, для визначення їх походження, еволюції та придатності для життя.

Телескоп був запущений із Французької Гвіани 25 грудня. Через півтора тижні сонцезахисний козирок розміром із тенісний корт розкрився, а ще за кілька днів розгорнулося його позолочене головне дзеркало.

«Вебб», який, як очікується, коштуватиме NASA майже 10 мільярдів доларів, є однією з найдорожчих наукових платформ, будь-коли побудованих.