Росія скасувала заплановану цьогоріч місію на Місяць

Росія скасувала заплановану на 2022 місію на Місяць – запуск космічного апарату «Луна-25» перенесли на середину наступного року, повідомив 7 вересня голова держкорпорації «Роскосмос» Юрій Борисов агентству «РИА Новости».

Це мала бути перша місія на супутник Землі у сучасній історії Росії. Радянський Союз востаннє відправив зонд на супутник 1976 року.

У «Роскосмосі» пояснили перенесення місії проблемами приладу, необхідного для м’якої посадки, – доплерівського вимірювача швидкості та дальності, розробленого концерном «Вега», що входить у «Ростех».

Місія мала відправити автоматичний зонд для досліджень у районі південного полюса Місяця. Модуль мали посадити неподалік кратера Богуславського. Водночас проєкт мав стати основою майбутньої серії місячних апаратів.

Колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін обіцяв пілотований обліт Місяця до 2024 року, а висадку перших космонавтів на нього – до 2030-го. Але термін висадки зрушив у планах «Роскосмосу» на рік, а обльоту – одразу на чотири роки.