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«Роскосмос» обговорює продовження присутності Росії на МКС після 2024 року

Ще влітку глава «Роскосмосу» Юрій Борисов казав, що Росія залишить МКС «після 2024 року» і працюватиме над побудовою своєї космічної станції

Російська космічна агенція «Роскосмос» домагається продовження своєї присутності на Міжнародній космічній станції після 2024 року, повідомив офіційний представник агентства 3 жовтня.

Оскільки відносини між Заходом та Росією стають все більш напруженими через неспровоковане вторгнення Москви в Україну, влітку глава «Роскосмосу» Юрій Борисов заявив, що Росія залишить МКС «після 2024 року» і працюватиме над побудовою своєї космічної станції.

Але Сергій Крикальов, керівник російських програм пілотованих космічних польотів, повідомив журналістам 3 жовтня, що «Роскосмос» почав «обговорювати розширення нашої участі у програмі МКС із нашим урядом і сподівається отримати дозвіл на продовження наступного року».

Крикальов не назвав точної дати реалізації цього плану. Він сказав, що будівництво нової станції не відбудеться швидко, «тому, ймовірно, ми продовжуватимемо літати, доки у нас не з’явиться нова інфраструктура».

Таку заяву російський посадовець зробив під час пресконференції NASA перед запуском 5 жовтня ракети SpaceX, яка доставить на МКС російського космонавта, двох американських астронавтів та астронавта з Японії.

Країни-партнери МКС – США, Росія, Європа, Канада та Японія – наразі зобов’язуються експлуатувати орбітальну лабораторію лише до 2024 року, хоча офіційні особи США вже заявили, що хочуть продовжувати роботу до 2030 року.

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