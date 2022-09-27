NASA вперше спробували змінити курс астероїда ударом космічного апарату

Увечері 26 вересня космічний апарат DART врізався в астероїд Dimorphos у спробі змінити траєкторію польоту космічного тіла, повідомляє Національне агентство США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) у вівторок.

Це ключовий момент експерименту NASA, який почався в листопаді минулого року запуском апарату DART з космодрому на воєнній базі Ванденберг у Каліфорнії.

Апарат вагою в 650 кілограмів врізався в астероїд діаметром всього 160 метрів на швидкості 22 тисячі кілометрів у 11 мільйонах кілометрів від Землі.

За словами вчених, експеримент пройшов у повній відповідності до плану.

«Я не можу в це повірити. Наскільки можна зараз судити, все пройшло точно, як планувалося», – каже астрофізик Харрісон Агруса, член групи вчених з університету Меріленду, які спорудили DART і проводили експеримент під егідою NASA.

Наступним етапом експерименту буде спостереження за траєкторією руху астероїда, що обертається навколо більшого астероїду Didymos. Протягом кількох місяців в результаті спостережень з космічного телескопа Hubble і десятків обсерваторій на всіх континентах стане ясно, чи вдалося, як розраховують вчені, внаслідок цього зіткнення перемістити Dimorphos на ближчу до Didymos орбіту. Попередні дані очікуються найближчими тижнями.

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Цей експеримент – перша спроба довести можливість зміни траєкторії польоту космічних тіл, які можуть зіткнутися із Землею, потенційно спричинивши катастрофічні наслідки. Хоча Dimorphos не загрожував Землі, зіткнення навіть з таким невеликим астероїдом, за словами вчених, може призвести до загибелі багатьох людей і втрат, які обчислюються в десятки мільярдів доларів.

Нещодавні знахідки підтверджують теорію про загибель динозаврів внаслідок падіння на Землю астероїда діаметром близько 10 кілометрів.