У Керчі біля морського порту скупчилися фури і зерновози – фото

У Керчі в окупованому Криму біля в’їзду на територію морського рибного порту зібралася велика кількість вантажівок, зокрема зерновозів. Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, на майданчику біля порту помічене велике скупчення вантажного транспорту.

Після вибуху на Керченському мосту перевезення вантажних автомобілів із Криму здійснюють поромами. Потік автомобілів спрямований через центральну частину Керчі, автомобільний рух у місті значно ускладнений.

Раніше російське видання «Вести Крым» повідомило, що в Кримському рибному порту утворилася черга з вантажівок, яким заборонили проїзд Керченським мостом «до особливого розпорядження».

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги і сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомляли про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян і атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.

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