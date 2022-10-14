Путін заявив, що мобілізаційні заходи в Росії можуть завершитися через 2 тижні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що орієнтовно протягом двох тижнів мобілізаційні заходи у Росії для війни проти України будуть завершені. За його словами, зараз у рамках мобілізації вже призвано понад 220 тисяч осіб.

Путін дав пресконференцію у Казахстані, де завершився саміт СНД.

За його словами, влада Росії не має наміру збільшувати кількість мобілізованих, яка має скласти раніше оголошені 300 тисяч.

Путін також прокоментував перші випадки загибелі мобілізованих на фронті в Україні. Він сказав, що зараз на фронті вже перебувають 16 тисяч мобілізованих.

За словами Путіна, це не суперечить раніше даним обіцянкам про те, що мобілізовані навчатимуться перед відправкою на фронт, оскільки, за його словами, терміни такого навчання обчислюються днями. При цьому раніше представники влади Росії стверджували, що мобілізовані навчатимуться щонайменше місяць.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

29 вересня Путін заявив, що в ході оголошеної в країні мобілізації були допущені «помилки». Путін закликав виправити їх, а також «повернути додому» людей, які були призвані до армії безпідставно.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.