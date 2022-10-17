На півдні за ніч знищено 26 дронів-камікадзе, загалом вже 100 – Повітряні сили ЗСУ

На Південному напрямку у ніч на 17 жовтня знищено 26 дронів-камікадзе, повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«17 жовтня, з 03.30 по 06.50, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито п'ятнадцять дронів: шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною», – йдеться у повідомленні.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що загалом сили ППО на півдні вже збили 100 дронів противника – 96 Shahed-136 і 4 Mohajer.

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Як військові відомства, так і світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їх конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400).

Наприкінці серпня видання The Washington Post повідомило, що до Росії надійшли перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання під час війни проти України. Пізніше з’явилися повідомлення про використання Росією іранських дронів для атак по території України, зокрема, під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила в Ірану 2400 таких БПЛА.

Іран і Росія постачання безпілотників для російської армії заперечували.