Міноборони показало окопи ЗСУ біля Бахмута після інтенсивних обстрілів (відео)

Міністерство оборони України показало, який вигляд мають окопи українських військових біля Бахмута на Донеччині.



«Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом або на Соммі. Йдеться про окопи поблизу Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем рашистів», – йдеться в описі до відео, оприлюдненому в твіттері.

У Генеральному штабі ЗСУ 15 жовтня повідомили, що українські військові відбили атаки військ РФ біля 11 населених пунктів на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Президент України Володимир Зеленський кілька разів наголошував, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорстокіших на фронті.

14 жовтня британська розвідка заявила, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і «дуже повільно» просувається вперед. У розвідці припускають, що Москва може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні.