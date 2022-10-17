Після ранкового удару Росії ЗАЕС знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах – Галущенко

Після ранкового удару Росії Запорізька АЕС знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Пошкоджено підстанцію, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою. Росіянам виявилось мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції», – зазначив він.

За словами міністра, це – «ядерний шантаж». Тож він закликає світ до відповіді.

«Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами!», – наголосив Галущенко.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

17 жовтня вранці Росія знову здійснила масований обстріл України. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе.