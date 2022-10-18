У Лимані ексгумували тіла п’ятьох вбитих дітей – МВС

Триває ексгумація загиблих цивільних у звільненому Лимані, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 18 жовтня. Так, поліція виявила тіла п’ятьох дітей, загиблих внаслідок російської агресії.

«Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Серед загиблих дітей – дівчатка-сестри 2021 та 2019 років народження, дівчина 2008 року народження та хлопчики, народжені 2011 та 2012 року. МВС уточнює, що дітей перепоховають після судово-медичної експертизи.

Читайте також: У звільненому Лимані виявили ще 6 вбитих цивільних – Кириленко

За даними відомства, на ранок 18 жовтня в Краматорському районі ексгумували 35 українських військових та 131 цивільного. Серед загиблих мирних жителів, окрім п’ятьох дітей – 67 чоловіків і 56 жінок. Стать шести людей не встановили. Триває ідентифікація загиблих і встановлення причин смерті.

Поліція Донецької області 14 жовтня повідомила про завершення ексгумації на місці масового захоронення військових у Лимані.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів.