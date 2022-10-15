У звільненому Лимані виявили ще 6 вбитих цивільних – Кириленко

У Лимані на Донеччині виявили ще шістьох загиблих під час окупації цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він повідомив, що протягом доби 14 жовтня російські війська вбили двох мирних жителів у Бахмуті.

«Крім того, у Лимані виявили ще шістьох цивільних, убитих росіянами під час окупації», – додав він.

Ще шестеро людей в області напередодні отримали поранення.

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Поліція Донецької області 14 жовтня повідомила про завершення ексгумації на місці масового захоронення військових у Лимані.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів.