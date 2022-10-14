Кількість загиблих через російську агресію дітей зросла до 423 – дані Офісу генпрокурора

Офіс генерального прокурора 14 жовтня оновив дані про встановлені випадки загибелі дітей через російську повномасштабну агресію.

За даними ювенальних прокурорів, загинули щонайменше 423 дитини. Ще понад 810 дітей отримали поранення. Офіс генпрокурора вказує на те, що ці цифри не остаточні, триває робота з їх уточнення в місцях активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 256, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Запорізькій – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31», – йдеться в зведенні.

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Напередодні 11-річний хлопчик помер у лікарні від травм, отриманих через ракетний удар по Миколаєву. Того ж дня 16-річний підліток отримав поранення через обстріл села Сенькове на Харківщині.

Також правоохоронці встановили, що 6 жовтня через обстріл села Хатнє Харківської області був поранений 15-річний хлопець.

Крім того, російські обстріли пошкодили 2 614 закладів освіти, з них 313 повністю зруйновані.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.