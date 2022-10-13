Розстріл цивільної колони на Харківщині: знайшли ще одну загиблу – ОГП

Правоохоронці виявили ще одну жертву внаслідок розстрілу колони цивільних автомобілів у Харківській області, повідомляє Офіс генерального прокурора 13 жовтня.

За повідомленням, прокурори Харківщини спільно зі слідчими Служби безпеки та поліцейськими додатково оглянули автівки, які розстріляли російські військові 25 вересня.

«Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву — 75-річну жінку. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів та померла у посадці. Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. Робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами», – повідомляє Офіс.

Читайте також: Поліція: виявили авто з 5 загиблими, які у травні намагалися евакуюватися з Купʼянська

Правоохоронці вилучили фрагменти тіл для ідентифікації через ДНК-експертизи. Відомство припускає, що після цього кількість встановлених жертв може зрости. Також слідство працює над вилученням автомобілів для комплексних експертиз.

Про розстріляну російськими військами колону автомобілів стало відомо 1 жовтня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ній загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей. За версією СБУ, автомобілі з цивільними розстріляли диверсанти.