Російські війська завдали удару по лікарні в Куп’янському районі, загинув лікар – Синєгубов

Російська армія завдала ракетного удару по медичному закладу в Куп’янському районі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов увечері 3 жовтня.

«На жаль, загинув лікар-анестезіолог, одна медсестра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється», – повідомив він.

Синєгубов додав, що будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

На липень 2022 року, за даними міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, російські обстріли пошкодили 871 об’єктів сфери охорони здоров’я, 122 – зруйнували повністю.