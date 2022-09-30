У Вовчанську затримали чоловіка, який піднімав російський прапор під час окупації

Служба безпеки України затримала в звільненому від російської окупації Вовчанську чоловіка, якого підозрюють у державній зраді.

За даними правоохоронців, чоловік, відомий в кримінальних колах за прізвиськом «Чиж», у березні організував незаконний збір підписів за відставку мера Вовчанська і передав російським війська прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів, які жили в місті.

«Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо. До того ж «Чиж» разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора РФ у центрі міста», – повідомляє відомство.

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Як уточнює Офіс генерального прокурора, підняття прапора мало місце біля Будинку культури Вовчанської міської ради.

СБУ зібрала докази для повідомлення про підозру в травні, тоді ж фігуранта справи оголосили в розшук. Чоловіка затримали після звільнення Вовчанська, суд взяв його під варту. Йому загрожує від 15 років ув’язнення до довічного з конфіскацією майна.

Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня, а 13 вересня у Державній прикордонній службі України підтвердили звільнення міста.