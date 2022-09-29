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Новини | Суспільство

СБУ затримала чоловіка, який «керував» Димером на Київщині під час його окупації військами РФ

За даними СБУ, наразі чоловіку повідомлено про підозру у колабораціонізмі, а сам він перебуває під вартою

Служба безпеки України заявляє про затримання підприємця, якого, як зазначають у відомстві, російські сили призначили так званим «заступником голови Димерської селищної ради», коли це село на Київщині було в окупації.

«Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України», – зазначають в спецслужбі.

У СБУ додають, що після деокупації Димеру підозрюваний намагався переховуватись на території інших регіонів України.

Наразі йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Сам він перебуває під вартою.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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