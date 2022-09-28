СБУ оголосила підозри російським ОМОНівцям через розстріл евакуаційної колони на Київщині

Служба безпеки України заявляє, що ідентифікувала російських ОМОНівців, яких підозрюють у розстрілі 10 цивільних авто з мирними жителями, котрі намагались евакуюватись з Гостомеля під час його окупації.

Їм повідомлено про підозри у порушенні законів та звичаїв війни і умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

«Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі... У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення», – зазначають в СБУ.

За даними української спецслужби, наказ про розстріл евакуаційної колони віддав командир підрозділу російських ОМОНівців, його заступник і представник командування Росгвардії по Красноярському краю.

«До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю», – повідомляють в СБУ.

Як додають у Службі безпеки, у ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину, призначено 57 експертиз, проведено 9 слідчих експериментів, а також отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.