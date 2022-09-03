До суду передали справу проти генерал-полковника РФ, який керував операцією із захоплення Київщини – поліція

У Нацполіції повідомили про скерування до суду обвинувального акту щодо російського генерал-полковника, який керував операцією із захоплення Київщини.

«Командувач східного військового округу Росії брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію північних областей України. Також він керував військовою операцією під час спроби захоплення території Київщини із західного напрямку», – йдеться в повідомленні управління комунікації Нацполіції України.

Правоохоронці встановили, що високопосадовець російської армії 24 лютого віддав наказ на вторгнення на територію України підпорядкованому особовому складу, який у той час перебував на території Білорусії.

«У березні генерал проживав у селі Здвижівка Бучанського району та із захопленого загарбниками дитячого садка керував бойовими діями. Також у селі Катюжанка він вручав російським військовим державні нагороди для підвищення їх морально-психологічного стану», – зазначають в поліції.

Повідомляється, що високопосадовець російської армії обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни. Такі злочини караються позбавленням волі терміном до 15 років або довічним ув’язненням.

Імені генерал-полковника РФ, що є фігурантом справи, не розголошують.

Нині Україна та Міжнародний кримінальний суд розслідують численні підозри у вбивствах російськими військовими мирних жителів, мародерстві та інших злочинах, скоєних навесні 2022 року в населених пунктах Київської області.

До квітня Київщина перебувала під тимчасовою окупацією російських військ. 2 квітня регіон звільнили. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Раніше у поліції Київщини заявляли про понад 1300 знайдених тіл місцевих жителів, загиблих від дій російської армії.