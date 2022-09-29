Поліція: в деокупованому Вовчанську виявили списки колаборантів

Під час огляду приміщення колишньої окупаційної адміністрації в місті Вовчанську на Харківщині правоохоронці виявили списки колаборантів, а також зарплатні відомості й документи про вимагання «добровільних внесків», повідомляє Національна поліція України.

«Окрім того, серед документів, які там були, є зарплатні відомості та інформація про надання соціальної допомоги в російських рублях. Під час окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу. Тут вели всі «господарські справи», про що свідчать вилучені речі та документація», – йдеться у повідомленні поліції.

Вовчанськ, розташований біля кордону з Росією, на північ від Куп’янська. Він був окупований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня, а 13 вересня у Державній прикордонній службі України підтвердили звільнення міста.

12 вересня у зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня українські військові звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.