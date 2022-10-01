24 загиблих, серед них – вагітна жінка і 13 дітей – Синєгубов про розстріляну цивільну колону на Харківщині

У розстріляній на Харківщині цивільній колоні загинули 24 людини. Серед них була вагітна і 13 дітей. Про це 1 жовтня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей. Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних», – зауважив він в телеграмі.
І додав, що за даними правоохоронців ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9:00. Слідчі дії та огляд місця тривають.
Дещо раніше цього дня в СБУ заявили, що розслідують розстріл цивільної колони на Харківщині – наприкінці вересня в «сірій зоні» між окупованим Сватовим на Луганщині та Куп’янськом.
У відомстві зазначали про щонайменше 20 загиблих, серед яких – 10 дітей.
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В СБУ наголошували, що правоохоронці розслідують подію за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. І зауважували, що остаточну кількість і особи жертв ще встановлюють, тривають експертизи і збір доказів для Міжнародного кримінального суду.
У СБУ також зазначили, що кільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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