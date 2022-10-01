24 загиблих, серед них – вагітна жінка і 13 дітей – Синєгубов про розстріляну цивільну колону на Харківщині

У розстріляній на Харківщині цивільній колоні загинули 24 людини. Серед них була вагітна і 13 дітей. Про це 1 жовтня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей. Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана «сіра зона». Росіяни майже впритул обстріляли цивільних», – зауважив він в телеграмі.

І додав, що за даними правоохоронців ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9:00. Слідчі дії та огляд місця тривають.

Дещо раніше цього дня в СБУ заявили, що розслідують розстріл цивільної колони на Харківщині – наприкінці вересня в «сірій зоні» між окупованим Сватовим на Луганщині та Куп’янськом.

У відомстві зазначали про щонайменше 20 загиблих, серед яких – 10 дітей.

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В СБУ наголошували, що правоохоронці розслідують подію за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. І зауважували, що остаточну кількість і особи жертв ще встановлюють, тривають експертизи і збір доказів для Міжнародного кримінального суду.

У СБУ також зазначили, що кільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.