СБУ: цивільну колону на Харківщині розстріляли диверсанти, половина загиблих – діти

Служба безпеки України розслідує розстріл цивільної колони на Харківщині – про це відомство повідомило 1 жовтня.

За даними СБУ, це сталося наприкінці вересня в «сірій зоні» між окупованим Сватовим на Луганщині та Куп’янськом.

«Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі», – йдеться в коментарі виконувача обов’язків голови СБУ Василя Малюка.

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Правоохоронці розслідують подію за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Остаточну кількість і особи жертв зараз встановлюють, тривають експертизи і збір доказів для Міжнародного кримінального суду.

У СБУ зазначають, що кільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп’янському районі виявили розстріляну колону цивільних автомобілів, попередньо відомо про 20 загиблих.