На Харківщині виявили обстріляну колону з цивільними, загинули 20 людей – Синєугбов

У Куп’янаському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де були цивільні, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 жовтня.

«У Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. За попередніми даними, у автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти», – заявив він.

За словами Синєгубова, тривають слідчі дії, деталі події з’ясовуються.

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«Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання», – додав голова ОВА.

Раніше Синєгубов повідомив, що за попередню добу внаслідок госпіталізували двох цивільних: поранену внаслідок обстрілів жінку та чоловіка, який підірвався на розтяжці.

Харків і область регулярно зазнають обстрілів з боку військ РФ. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.