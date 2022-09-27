Ракетний удар по Харкову: попередньо – без жертв, не працює лінія виклику швидкої допомоги

Через російські ракетні удари по Харкову ввечері 27 вересня, попередньо, жертв і постраждалих немає, але порушено зв’язок із лінією виклику швидкої допомоги, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером «103». Медики готові приймати виклики за номером «112», – повідомив Синєгубов у Telegram.

Раніше сьогодні повідомлялося, що російські війська вдарили по Холодногірському району Харкова і в результаті обстрілу пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У деяких районах міста немає світла. Над відновленням працюють енергетики та комунальні служби.

Удар військ РФ відбувся після відносного «затишшя», коли в Харкові три дні не було обстрілів.