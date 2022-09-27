Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Після «затишшя» останніх днів війська РФ знову вдарили по Харкову

Ще сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов казав, що Харків вже три дні без обстрілів

Ракетного обстрілу російських військ зазнав у вівторок ввечері Харків, повідомив мер Ігор Терехов.

«Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків’ян», – написав Терехов у Telegrаm.

Він повідомив про загалом чотири «прильоти».

У Харківській ОВА попросили людей залишатися в укриттях.

Ще сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов казав, що Харків вже три дні без обстрілів.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG