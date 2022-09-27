Після «затишшя» останніх днів війська РФ знову вдарили по Харкову

Ракетного обстрілу російських військ зазнав у вівторок ввечері Харків, повідомив мер Ігор Терехов.

«Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків’ян», – написав Терехов у Telegrаm.

Він повідомив про загалом чотири «прильоти».

У Харківській ОВА попросили людей залишатися в укриттях.

Ще сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов казав, що Харків вже три дні без обстрілів.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.