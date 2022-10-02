Поліція: виявили авто з 5 загиблими, які у травні намагалися евакуюватися з Купʼянська

Поліція повідомляє про виявлення біля села Василенкове авто з загиблими, які у травні намагалися евакуюватися з окупованого Купʼянська.

Як заявив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, 2 жовтня до поліції надійшла заява про виявлення загиблих, слідчі на місці виявили п’ять тіл та ідентифікували їх.

«Відомо, що ці 5 людей – жителі Куп'янська, які намагалися самостійно евакуюватися до Харкова на автомобілі ще 6 травня, але дорогою наткнулися на рашистську міну. Серед них – 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила», – написав він у фейсбук.

Напередодні стало відомо про розстріл цивільної колони на Харківщині в «сірій зоні» між окупованим Сватовим на Луганщині та Куп’янськом. За даними правоохоронців, обстріл стався 25 вересня.

Як повідомили в Харківській ОВА, внаслідок обстрілу колони загинули 24 людини, серед них – вагітна і 13 дітей.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.