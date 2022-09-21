Поліція: на місці масового поховання під Ізюмом ексгумували 263 тіла

Із місця масового поховання під деокупованим Ізюмом ексгумовано 263 тіла, повідомляє пресслужба управління Нацполіції в Харківській області.

За словами заступника начальника управління організації розслідування злочинів, скоєних в умовах воєнного конфлікту, головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Шевчука, під час візуального огляду частини ексгумованих тіл виявлено ознаки тортур, у деяких людей зв'язані руки, є колото-різані рани.

«Тіла перебувають у стані гнильних змін, тому слідство матиме більш детальну інформацію після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначено», – сказав Шевчук.

19 вересня в Харківській ОВА повідомляли, що ексгумація загиблих із місця масового поховання в Ізюмі триває, ексгумовано 146 тіл. Міський голова Ізюма Валерій Марченко 18 вересня заявив, що ексгумація тіл людей триватиме ще близько двох тижнів.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

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Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. За даними обласної влади, масові поховання в Ізюмі загалом налічують більше 450 могил.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.