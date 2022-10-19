Український народ став лауреатом премії Сахарова

Лауреатом премії Європейського парламенту імені Сахарова, яку щороку присуджують захисникам прав і основних свобод людини, цього року став український народ у своїй боротьбі проти повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії.

Як йдеться в рішенні, нагороду отримує «сміливий український народ в особі свого президента, обраних лідерів і громадянського суспільства».

«Ця нагорода – для тих українців, які воюють на полі бою. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто стоїть і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрі люди України не здадуться, і ми теж не здамося», – заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Щорічна премія названа на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова і була заснована в 1988 році Європейським парламентом для вшанування осіб і організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Раніше цього місяця українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод» присудили Нобелівську премію миру.

Нобелівський комітет оголосив 7 жовтня, що премію 2022 року присуджують, крім українських правозахисників, також правозахисникові Олесю Беляцькому з Білорусі, який заснував правозахисну групу «Вясна», і російська організація «Меморіал».

Нобелівський комітет вказав, що премію вручили за те, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини і зловживання владою».

В Україні це рішення викликало зауваження щодо доречності нагородження представників трьох країн у час повномасштабної війни Росії проти України, до якої залучена і Білорусь.