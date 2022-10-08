Трибунал і звільнення полонених: голова «ЦГС» розповіла про сподівання після отримання Нобелівської премії

В українській організації «Центр громадянських свобод», що отримала Нобелівську премію миру, ще не вирішили, на що витратять її. Керівниця організації Олександра Матвійчук на питання журналістів Радіо Свобода відповіла, що ще не мала часу обговорити це з колегами.

«В Україні багато проблем, які потрібно вирішувати грошима. Ми порадимося з командою, з нашим правлінням, і знайдемо кращий варіант для використання цих грошей для допомоги людям», – відповіла вона під час пресконференції.

Водночас Матвійчук розповіла про свої очікування від отримання премії.

«Ми дуже сподіваємось використати усі можливості, які дає цей майданчик, для кількох речей: для звільнення усіх полонених військових та цивільних, створити міжнародний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності», – зазначила вона.

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Також керівниця «Центру громадянських свобод» повідомила, що Володимир Зеленський ще не привітав їх із Нобелівською премією. Водночас сказала, що вона із колегою саме поверталася із відрядження, коли стало відомо про присудження їм премії. Тому багато хто міг не додзвонитися.

«Президент країни поки нас не привітав, якби навіть хтось із представників влади нам вчора телефонував, він чи вона не додзвонилися б. Тому ми почекаємо» – розповіла Матвійчук.

Ініціатива «Трибунал для Путіна», яку створила організація ЦГС, задокументувала понад 21 тисячу епізодів воєнних злочинів, за даними організації. Зараз же лауреати Нобелівської премії миру вимагають створити міжнародний трибунал, який допоможе притягнути до відповідальності воєнних злочинців.

Нобелівський комітет оголосив 7 жовтня, що Нобелівську премію миру 2022 року присуджують українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод», правозахисник Олесь Беляцький з Білорусі, який заснував правозахисну групу «Вясна», і російська організація «Меморіал».

Нобелівський комітет вказав, що премію вручили за те, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини і зловживання владою».

В Україні це рішення викликало зауваження щодо доречності нагородження представників трьох країн у час повномасштабної війни Росії проти України, до якої залучена і Білорусь.