Воєнний стан Путіна. Наступ ЗСУ на Херсонщині. Чому Іран допомагає Росії?

- Президент РФ Володимир Путін оголосив воєнний стан в окупованих Росією чотирьох українських областях на тлі «евакуації» в Херсоні та контрнаступу ЗСУ.
Що означає для України рішення Путіна?
- Іранські інструктори, за даними розвідки, навчають російських військових працювати з дронами-камікадзе.
Тим часом ЄС готує санкції проти Ірану.
- У Білорусі перевіряють придатність громадян до служби у війську і кажуть, що це не мобілізація.
Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.
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