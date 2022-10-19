Воєнний стан Путіна. Наступ ЗСУ на Херсонщині. Чому Іран допомагає Росії?

Президент РФ Володимир Путін оголосив воєнний стан в окупованих Росією чотирьох українських областях на тлі «евакуації» в Херсоні та контрнаступу ЗСУ.

Що означає для України рішення Путіна?

Іранські інструктори, за даними розвідки, навчають російських військових працювати з дронами-камікадзе.

Тим часом ЄС готує санкції проти Ірану.

У Білорусі перевіряють придатність громадян до служби у війську і кажуть, що це не мобілізація.

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