Суровікін визнав «напружену» ситуацію для військ РФ в Україні, оголосив плани евакуації з Херсона

Новий командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін визнав труднощі для армії Росії на полі бою.

«Ситуацію в районі проведення «спеціальної військової операції» (так у Росії називають повномасштабну війну – ред.) можна охарактеризувати як напружену», – заявив Суровікін в інтерв’ю державному телеканалу «Росія 24» 18 жовтня.

«Противник постійно намагається атакувати позиції російських військ. – сказав він. – У першу чергу це стосується ділянок Куп’янськ, Лиман, Миколаїв – Кривий Ріг».

Суровікін також сказав, що російська армія готується до евакуації цивільних жителів із окупованого Херсона.

«Російська армія перш за все гарантує безпечну евакуацію населення» з Херсона, сказав Суровікін в інтерв’ю, охарактеризувавши ситуацію як «дуже складну».

Призначений Росією голова адміністрації Херсона заявив, що це буде «організоване переміщення» цивільного населення на лівий берег Дніпра.

Міністерство оборони Росії 8 жовтня призначило Суровікіна новим головнокомандувачем російськими силами, які діють в Україні.

Це було перше офіційне оголошення єдиного командувача для всіх російських сил, що воюють в Україні після їхнього повномаштабного вторгнення в країну 24 лютого.