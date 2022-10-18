«Путіну не втримати Херсон». ЗСУ наближаються, окупанти евакуюються

Чому російські сили закликають жителів окупованої Херсонщини виїжджати з регіону? Чим це може загрожувати місцевому населенню? Чи вистачає у Росії сил, щоб втримати під контролем Херсон? Коли ЗСУ зайде до Херсону, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Призначений Росією так званий «виконувач обов'язків губернатора» окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 13 жовтня звернувся до російської влади з проханням допомогти вивезти місцевих жителів з регіону. Сальдо зазначив, що запропонував населенню виїхати до окупованого Криму, а також до Ростовської області, Краснодарського та Ставропольського країв Росії. Він попросив російське керівництво посприяти в організації цього процесу.

13 жовтня звернувся до російської влади з проханням допомогти вивезти місцевих жителів з регіону. Сальдо зазначив, що запропонував населенню виїхати до окупованого Криму, а також до Ростовської області, Краснодарського та Ставропольського країв Росії. Він попросив російське керівництво посприяти в організації цього процесу. Російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін заявив, що всім жителям, які виїдуть із Херсонської області, буде начебто надано безкоштовне проживання у різних регіонах Росії та «все необхідне».

заявив, що всім жителям, які виїдуть із Херсонської області, буде начебто надано безкоштовне проживання у різних регіонах Росії та «все необхідне». Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко через соцмережі звернувся до жителів окупованої частини Херсонщини з закликом не довіряти таким заявам окупантів. За словами очільника облради, так звана «евакуація» відбувається під виглядом «оздоровлення» та «навчання», але насправді, «російські окупаційні сили хочуть заселити у домівки місцевих жителів росіян з віддалених районів».

через соцмережі звернувся до жителів окупованої частини Херсонщини з закликом не довіряти таким заявам окупантів. За словами очільника облради, так звана «евакуація» відбувається під виглядом «оздоровлення» та «навчання», але насправді, «російські окупаційні сили хочуть заселити у домівки місцевих жителів росіян з віддалених районів». У Генеральному штабі Збройних сил України 16 жовтня повідомили, що окупанти у Херсонській області розпочали процес евакуації так званих «державних» установ. За інформацією військових, з Херсона на територію окупованого Криму вивозять співробітників та майно банків і «пенсійного фонду».

Британське видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань 14 жовтня розповів, що Збройні сили України на Херсонщині вже зачистили один так званий «котел», в якому перебували російські військові. За словами депутата, зараз лінія фронту проходить впритул з селищем Миловим Бериславського району.

«Сплять у бронежилетах»

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі «Новинам Приазов'я» розповіла, що російські військові, які перебувають зараз у Херсоні, «мають суттєві проблеми з забезпеченням».

Перебуває по різним даним від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані

«На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває по різним даним від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблема зі забезпеченням харчами, є проблема із пальним у них. І, звісно, з постачанням саме зброї, з цим теж є великі проблеми», – стверджує Лугова.

Очільниця військової адміністрації Херсону каже, що, за її інформацією, російські окупанти, а також ті, хто з ними співпрацюють, усвідомлюють, що Збройні сили України наближаються до обласного центру.

«На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що «нажито непосильним трудом». Мається на увазі і меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди. Мабуть, щось знають про наступ, здогадуються напевно», – зазначила Лугова.

Жителі, які залишилися на окупованій частині Херсонщини, чекають на звільнення регіону від російських окупаційних сил, каже вона.

Саме страшне, коли тихо, та не стріляють. Невже про нас забули ЗСУ

«Люди дуже налякані, змучені, чекають на Збройні сили України, на наших воїнів, стиснувши кулаки і зуби. Як казала мені одна вчителька: «Галина Леонідівна, страшно не коли стріляють. У мене повилітало скло вдома, але це не саме страшне, я їх позабивала плівкою. Саме страшне, коли тихо, та не стріляють. Невже про нас забули ЗСУ, так їх чекаємо, так чекаємо. Вікна – то дрібниці, хай хлопці приходять. Ми їх чекаємо. Ось такі настрої у людей», – розповіла Лугова.

За її словами, гуманітарна ситуація у Херсоні зараз «напружена».

«Дуже напружена ситуація щодо харчів у нашому місті, ціни дуже космічні, переправляти з лівого берега на правий є проблема. Немає ліків для онкохворих, немає ліків для людей, які цукровим діабетом страждають, якщо треба хімієтерапію, з цим є проблема, якщо оперуватися, то як далі лікуватися. Залишилися одиниці кваліфікованих хірургів у нас у Херсоні. Тому ситуація доволі напружена по всім напрямкам», – додала очільниця військової адміністрації.

Ризик депортації до Росії

Політолог із Херсону Володимир Молчанов називає звернення Володимира Сальдо до керівництва Росії щодо організації евакуації проявом «інстинкту самозбереження».

«Якщо оголосити, що евакуйовані так званні громадяни Росії, вони оголосили всіх українців на Херсонщини та на окупованій частині Миколаївщини громадянами Росії, то буде привід і самому Сальдо і його адміністрації не знаходитися в Херсоні, на постійній основі принаймні, і не наражатися на ризик бути вбитими під час чергових артилерійських нальотів на адмінбудівлі. По-друге, не буде ризику бути відрізаними в разі прориву ЗСУ», – вважає політолог.

Позиція Сальдо показує думки російського військового командування, з яким він співпрацює, зазначив політолог.

Володимир Молчанов закликав жителів правобережної частини Херсонщини запасатися всім необхідним, оскільки логістика між берегами Дніпра в регіоні може бути знищена повністю.

Є загроза зникнення електроенергії та газу для опалення, тому що не буде кому ремонтувати

«Звичайно, що запасатися необхідно, тому що російська переправа, якщо її буде знищено остаточно, то Херсон залишиться без постачання, не тільки продуктів, частини принаймні, але й інших товарів першої необхідності, таких як гігієнічні вироби. Крім того, є загроза зникнення електроенергії та газу для опалення, тому що не буде кому ремонтувати», – пояснив він.

Політолог розповів, що шлях для евакуації з Херсонщини до окупованого Криму зараз ускладнений.

«Переправитися на лівий берег – вже є серйозною проблемою. Росіяни ті переправи, хоч і потребують живих щитів, але намагаються використовувати для себе. Наприклад, вони греблею цивільний транспорт не пропускають, тією дамбою, що вони зробили під знищеним мостом», – стверджує політолог.

Потік евакуйованих зменшився, попри те, що росіяни централізовано намагаються організувати таку евакуацію

«Що стосується Антонівського мосту, то цивільний транспорт не пропускають, іноді самі легковими машинами проїжджають. І залишається тільки одна понтонна переправа, яка використовується для цивільного транспорту біля Антонівського мосту. Цього не досить, щоб евакуюватися, тому потік евакуйованих зменшився, попри те, що росіяни централізовано намагаються організувати таку евакуацію, скоріше за все, з пропагандистським ефектом», – додав він.

Політолог упевнений, що жителів Херсонщини можуть депортувати до віддалених регіонів Росії.

«У будь-якому разі, є спроба, дійсно, вивезти на лівий берег максимальну кількість жителів Херсонщини для того, щоб потім ці евакуйовані залишалися без засобів на існування на лівому березі. Вони стають легкою здобиччю російських спецслужб. Далі їх можна примусово депортувати до Сибіру, наприклад, або на Кавказ, тобто, до тих місць де є потреба у дешевій робочій силі», – розповів Молчанов.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити таку інформацію.

Що заважає швидкому звільненню Херсона?

Військовий експерт, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський зазначив, що Збройні сили України зараз продовжують наступ на херсонському напрямку, намагаючись порушити систему оборони російської армії.

Противник відступив від північної частини Херсонської області і відчайдушно намагається закріпитися на позиціях, де він зараз знаходиться

«Вони (російські військові – ред.) намагаються відчайдушно створити понтонні переправи, поромні, по яких перекидають війська. Противник відступив від північної частини Херсонської області і відчайдушно намагається закріпитися на позиціях, де він зараз знаходиться. Треба розуміти, що щільність бойових порядків противника все-таки збільшилась, що створює додаткові труднощі для просування українських військ», – каже Грабський.

За словами експерта, українським військовим важливо звільнити від російських окупантів місто Снігурівку Миколаївської області.

«Українські війська продовжують саме таку фрагментацію і намагатимуться далі просуватися у напрямку на Херсон, не заходячи в місто. І по другому напрямку – вихід на Берислав. У зв’язку з цими у нас надзвичайно важливим стратегічним пунктом є вихід на Снігурівку на річці Інгулець, яка фактично є таким центром оборони противника. Адже зруйнувавши і визволивши Снігурівку фактично ми отримуємо вихід у напрямку на Берислав – Нова Каховка і створюємо загрозу для противника в сенсі того, що ми просто можемо розрізати його навпіл», – пояснив Грабський.

Противник відчайдушно намагається утримати позиції і намагається відкинути наші війська

«Саме тому противник відчайдушно намагається утримати ці позиції і намагається відкинути наші війська. Наскільки йому це вдається? Це йому не вдається внаслідок того, що вони просто не мають наступального бойового потенціалу і все, що можуть робити тільки намагатися стримати наше просування», – додав експерт.

Та все ж швидкого звільнення Херсону очікувати не варто, сказав військовий.

«Існують певні об’єктивні фактори, які заважають це зробити. Коли кажуть, що ось противник не може закріпитися на відкритій місцевості абсолютно, це дуже складно, бо ми прораховуємо його лінії оборони та завдаємо ударів. Але ж треба розуміти, що одночасно і ми маємо певні труднощі з просуванням на відкритій місцевості, тому що там просто фактично немає, де сховатися», – зазначає Грабський.

«Ті невеликі посадки у степах не дозволяють скрити достатньо велику кількість озброєння і техніки, щоб накопичити сили, завдати удару. Саме тому ми говоримо про те, що на швидке звільнення, я не знаю, звідки там такий ентузіазм взявся, але на швидке звільнення Херсону сподіватися не потрібно. І бої там будуть продовжуватися», – впевнений він.

Деокупація правобережної частини Херсонщини може стратегічно змінити ситуацію і на лівобережній частині регіону, вважає Грабський.

Розгортання наших вогневих сил та засобів на правому березі, власне на берегу Дніпра, дозволить накривати територію тимчасово окуповану на більшу глибину

«З виходом на правий берег Дніпра ми фактично знищуємо навіть думки противника про те, що можна буде переправитися на правий берег і оперувати.

Крім того, розгортання наших вогневих сил та засобів на правому березі, власне на берегу Дніпра, дозволить накривати територію тимчасово окуповану на більшу глибину, а більша глибина в нашому контексті означає, що ми перекриваємо вихід з Криму, маючи можливість вести удари по обидвох перешийках, що ведуть з Криму. Це ускладнить логістику супротивника, що діє на лівобережній Херсонщині і на Запоріжжі», – пояснив експерт.

«Таким чином ми створимо передумови для фронтального наступу з лінії Василівка – Оріхів – Гуляйполе – Велика Новосілка у напрямку на Токмак – Мелітополь з перспективою виходу до Азовського моря. А це дає нам підстави говорити про те, що сухопутний коридор буде фактично знищений», – підкреслив він.

Грабський додав, що звільнення правобережної частини Херсонщини і тримання під вогневим контролем Нової Каховки «знищать мрії окупантів про постачання води до Криму через Північно-Кримський канал».

«Другого Маріуполя не буде»

Військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначив, що багатотисячне угруповання російської армії, яке перебуває на правобережній Херсонщині, втратило свою боєздатність і не зможе втримати Херсон.

Деокупація Херсону – це питання часу, але це відбудеться. Чи через тиждень, чи через місяць, чи через два – це вже компетенція Генштабу

«Я не бачу ні однієї міри, ні одного засобу, ні одного інструменту у росіян, щоб вони могли втримати Херсон. Деокупація Херсону – це питання часу, але це відбудеться. Чи через тиждень, чи через місяць, чи через два – це вже компетенція Генштабу. Але я не бачу ні однієї можливості для ворога втримати це місто», – сказав він.

При цьому він вважає, що Херсон не отримає суттєвих руйнувань через бойові дії.

«Як у Маріуполі, очевидно, не буде, бо це не той метод, яким воює Україна. Україна не бомбить фугасними бомбами і артилерією по житлових кварталах», – запевняє експерт.

«У нас вже є живі приклади, як Україна деокуповує житлові міста – Лиман, Балаклія і Ізюм, Куп'янськ. Всі ці міста були деокуповані за однією системою, це їх обхід навколо, їх оточення з флангів, взяття в кліщі, створення оперативного оточення. Просто ворога ставили перед фактом – або вони потрапляють в повне оточення, або їм треба відійти. І ворог біг, і Україна отримували ці міста без руйнувань або з мінімальними руйнуваннями. Це дуже важливо, бо це зовсім інший почерк, інша тактика, це не штурм в лоб, як це було в Маріуполі», – пояснив він.

Стан російської армії на лівобережній частині Херсонщини також є складним, каже Ігаль Левін: «Увесь південний периметр, він під вогневим контролем і все там знищується, включаючи бази, місця розміщення і т. д».

Пошкодження мосту через Керченську протоку також послабило логістичні можливості російської армії, зазначив експерт.

«Поки залізничне полотно не в робочому стані, вони перекидати техніку не можуть. Я нагадаю, що логістика РФ, все що понад 90 км, вона повністю залежить від залізничного сполучення. Якщо у вас зруйнована залізниця, то вони не можуть рухати свої ешелони з танками, артилерією і т.д.» – додав Левін.

«Путінський режим похитнувся»

Російський політолог, професор Вільного університету у Ризі Дмитро Орєшкін пояснив, чому утримання Херсона є важливим особисто для Володимира Путіна.

«Якщо російській армії доведеться відступити з Херсону, то це вже складно буде назвати, хоча це так напевно і буде зроблено, «актом доброї волі». Вже навіть відчайдушним путінцям буде зрозуміло, що це проблема, стане зрозуміло, що армія не може ефективно воювати», – каже політолог.

Критика вже підніметься не тільки до пана Шойгу, а вже і персонально до Путіна, тому Херсон – це дуже важлива тема

«Не можна ні в якому випадку забувати, що була дуже активна критика серед патріотичної спільноти в адресу керівництва армії і от зараз нарешті призначили палко улюбленого патріотами, нового військового керівника, і якщо і при ньому станеться таке на фронті, то вже не буде чим прикриватись, не можна буде звалювати на генералів, на полковників, на мобілізацію, яка все ж таки відбулась. І критика вже підніметься не тільки до пана Шойгу, а вже і персонально до Путіна, тому Херсон – це дуже важлива тема», – вважає Орєшкін.

Він розповів, що останнім часом настрої у російському суспільстві стосовно війни дещо змінюються.

«Кожен місяць йдуть стандартні опитування, доля людей, які вважають, що в Росії справи йдуть в правильному напрямку, зменшилась на 7%. Було 67%, стало 60%, все одно більш ніж половина, але зниження приблизно на одну десяту частину, і це тільки початок, бо це було одразу після оголошення мобілізації», – нагадав політолог.

«Зараз ось ця пагубність військових дій і відчуття особистого залучення у війну буде посилюватися. Тому, я думаю, наступне місячне опитування того ж Левада-Центру покаже ще більш-менш помітне зниження долі тих, хто думає, що справи в Росії йдуть в правильному напрямку. Відповідно приблизно на таку ж цифру знижується довіра, популярність, Володимира Путіна», – підкреслив Орєшкін.

На думку політолога, зараз можна спостерігати певні ознаки того, що «путінський режим похитнувся».

«Є очевидні ознаки перерозподілу особистих функцій і зокрема послаблення кремлівської адміністрації і ослаблення пана Шойгу, поява нових центрів сили, які критикують теперішню політичну лінію з позиції хард-лайнерів, тобто з позиції яструбів, вони вимагають ще більш жорсткої лінії», – зазначив Орєшкін.

Всі в більшій чи меншій мірі розуміють, що справи йдуть не так, але назвати це пафосним словом «агонія», я б все ж таки утримався

«Все це очевидно і зрозуміло, що і генерали не задоволені цією ситуацією і Путін незадоволений цією ситуацією, і чекісти теж незадоволені, і медійні персонажі теж мають певні складнощі, і всі в більшій чи меншій мірі розуміють, що справи йдуть не так, але назвати це пафосним словом «агонія», я б все ж таки утримався», – каже він.

Ресурсів для продовження війни у Росії поки вистачає, зазначив Дмитро Орєшкін.

«Мені здається, що це серйозні складнощі для режиму. Дуже вагомі складнощі, неочікувані для режиму, але це ще не передсмертний хрип заколотого кабана, ні. Мені здається, що ще на кілька місяців ресурсів у цього режиму вистачить. Країна велика, народу багато, грошей накопичено чимало, військового заліза виробили теж багато, тому Путін ще погуляє по буфету», – певен політолог.