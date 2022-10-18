Генштаб ЗСУ: Білорусь проводить підготовку операторів зенітних ракетних систем і екіпажів танків

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою інфраструктуру і повітряний простір, а також готує операторів зенітних ракетних систем і екіпажів танків.

«Зберігається загроза ракетних й авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed-136 з території Білорусі. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем і екіпажів танків», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

При цьому наразі українська влада вважає, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірне, бо у неї «немає резерву і сил».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

17 жовтня у Міноборони Білорусі повідомили, що в рамках розгортання спільного з Росією регіонального угруповання військ відбудуться навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.