«Стрільби і пуски зенітних керованих ракет»: у Міноборони Білорусі повідомили деталі «тактичних навчань» з армією РФ

У рамках розгортання спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі відбудуться навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет. Про це заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко.

«Військові частини зі складу з'єднань планується розмістити на чотирьох полігонах Республіки Білорусь у східній та центральній частині країни, після чого вони розпочнуть заходи бойової підготовки. Основним змістом будуть тактичні навчання, зокрема з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет, тактико-спеціальні заняття з відпрацюванням питань інженерного обладнання рубежів», – зазначив Ревенко.

За його словами, як загрози безпеці розглядаються:

«розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів союзної держави на тлі відсутності діалогу»,

«підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою»,

«заохочення білоруських радикальних елементів для повалення законної влади у Республіці Білорусь».

Окрім того, за даними Ревенка, Білорусь очікує прибуття:

до 9 тисяч особового складу;

близько 170 танків,

до 200 ББМ,

до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що білоруські війська будуть розгорнуті разом із російськими силами біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Наразі українська влада вважає, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірне, бо у неї «немає резерву і сил».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».